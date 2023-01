Monza, 1-1 con il Sassuolo e aggancio momentaneo alla Juventus! Caprari gol

Il Monza di Palladino ha ospitato il Sassuolo di Dionisi nel match valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. I neroverdi partono benissimo siglando il vantaggio con Ferrari ma i brianzoli non si arrendono. La partita termina sul risultato di 1-1

AGGANCIO – Il Monza di Raffaele Palladino allo stadio Brianteo ha affrontato il Sassuolo di Alessio Dionisi con fischio d’inizio alle ore 15.00. I neroverdi, che non vivono un buon momento, sbloccano il risultato dopo appena 13′ dal fischio d’inizio con capitan Ferrari che da calcio d’angolo con uno strano colpo di ginocchio beffa Di Gregorio. La squadra di casa non riesce ad agganciare il pari primo del 60′ quando Caprari, con un destro a giro, sigla un grandissimo gol ristabilendo la parità: 1-1. Nei minuti successivi entrambe le squadre vanno vicinissime alla rete con Berardi in particolare che a 5′ dal 90′ si divora una rete a due passi dalla porta. Dopo 4′ di recupero, il match del Brianteo termina sul risultato di 1-1. Primo punto del 2023 per i neroverdi che rimangono quartultimi in classifica mentre il Monza sale a 22 punti agganciando momentaneamente la Juventus, impegnata stasera con l’Atalanta.