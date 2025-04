Montoya pronostica: «Inter se la gioca, ma passa il Barcellona»

Martin Montoya, ex di Barcellona e Inter, ha effettuato il suo pronostico in merito al doppio confronto delle semifinali di Champions League.

LA VALUTAZIONE – Martin Montoya ha rilasciato un’intervista a TMW, trattando di vari argomenti legati all’Inter. A cominciare dalle semifinali di Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona, due sue ex squadre, con una visione chiara in merito al possibile andamento delle due sfide: «Mi aspetto un doppio confronto molto equilibrato. Il Barcellona proverà a controllare il match e gestire il possesso palla. L’Inter se la gioca, ma alla fine penso che passeranno i catalani».

Montoya sul suo difficile periodo all’Inter

IL RAGIONAMENTO – Montoya ha poi proseguito occupandosi della sua avventura in nerazzurro: «Quello che cambierei del mio periodo all’Inter è il fatto di godermi di più il tempo vissuto a Milano. Purtroppo è mancata la fiducia di mister Mancini nei miei confronti, non è stata quasi data nessuna opportunità per dimostrare il mio valore. Sono rimasto all’Inter sei mesi, ma nonostante questo conservo ancora bellissimi ricordi del club nerazzurro e, più in generale, del campionato di Serie A».