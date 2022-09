Montolivo: «Sulla carta Inter ancora la più forte! Ma in due miglior calcio»

Montolivo non vuole escludere l’Inter dalla corsa per il titolo, nonostante qualche inciampo di troppo in questo primo mese di stagione. L’ex centrocampista, in collegamento con Kick Off su DAZN, ha però messo due squadre davanti come gioco.

IN TRE PER LA VETTA – Per Riccardo Montolivo c’è anche l’Inter ai vertici: «Al momento sì. Al momento, anche se l’Inter ha balbettato un po’ di più rispetto a Napoli e Milan e dimostrato qualche difficoltà in più, sulla carta per me è ancora la più forte. Detto questo, Napoli e Milan sono le squadre che hanno mostrato il miglior calcio. E le squadre più europee come modo di giocare».