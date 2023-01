Montolivo: «Skriniar? Non gli toglierei la fascia! Napoli senza vere rivali»

Montolivo si è soffermato sulla vicenda Milan Skriniar e sulla decisione dell’Inter di affidargli o meno la fascia da capitano dopo aver deciso di non rinnovare. Sulla corsa Scudetto non ha dubbi

POCHE CHANCE − Riccardo Montolivo, ospite negli studi di Dazn durante il programma “Tutti bravi dal divano”, ha detto la sua sulla lotta Scudetto: «Non vedo nessuna pronta ad approfittarne ad un possibile passo falso del Napoli. Prima della sosta dicevo il Milan come possibile rivale del Napoli, dopo la sosta meglio l’Inter ma allo stesso tempo nessuna delle due vedo come possibile antagonista reale degli azzurri. Fascia Skriniar? Al momento è Handanovic il capitano e dopo lo sloveno l’altro giocatore più rappresentativo è Skriniar, quindi la fascia va a lui. La fascia non gliela toglierei per adesso, anche per non destabilizzare l’ambiente».