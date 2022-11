Montolivo: «Qualità dell’Inter non in dubbio, hanno un problema di testa»

Riccardo Montolivo ha espresso il suo parere sul problema dell’Inter negli scontri diretti. In vista del big match contro l’Atalanta di domenica.

TESTA – Riccardo Montolivo ha pochi dubbi su quale sia il problema dei nerazzurri: «A me sembra che il problema dell’Inter sia di testa. Quando non riesci a vincere, o a stare al tuo livello negli scontri diretti c’è un problema mentale. La qualità di questa squadra non è in dubbio. Roma, Lazio, Juventus e Milan però iniziano ad essere troppe partite sbagliate. La gara contro l’Atalanta, altro scontro diretto, può essere l’occasione per dimostrare che sono cresciuti». Così Montolivo sul problema dell’Inter negli scontri diretti.