Montolivo: «Le possibili scelte di Inzaghi mi sorprendono. Si rischia questo»

Riccardo Montolivo ha espresso il suo punto di vista in merito al turnover che il mister dell’Inter Simone Inzaghi dovrebbe effettuare contro la Stella Rossa.

IL RAGIONAMENTO – Riccardo Montolivo ha indicato a Sky Sport la sua posizione in merito alle scelte che il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dovrebbe attuare contro la Stella Rossa in Champions League. L’ex calciatore si è espresso in questi termini sulla questione: «Mi ha sorpreso la volontà di cambiare l’intero reparto d’attacco. Così si toglie un riferimento alla squadra, quindi Inzaghi spera di incanalare la partita in un certo verso. Ma in Champions League non è mai sicuro che ciò accada. Nel secondo tempo, a quel punto, cambiare l’inerzia non sarebbe facile».

Inter-Stella Rossa, le possibili scelte di Inzaghi!

POSSIBILI OPZIONI – Simone Inzaghi dovrebbe optare per una vera e propria rivoluzione rispetto alla formazione presente in campo contro l’Udinese. Dal primo minuto per Inter-Stella Rossa dovrebbe rientrare Benjamin Pavard, sostituito da Yann Bisseck e neppure entrato in campo nel corso dell’incontro, così come Denzel Dumfries, al cui posto era stato schierato l’autore dell’assist per il primo gol Matteo Darmian. In aggiunta rispetto al ritorno in campo di due titolari, dal primo minuto dovrebbero esserci anche Stefan De Vrij, Carlos Augusto, Piotr Zielinski e una “coppia inedita” composta da Mehdi Taremi e Marko Arnautovic