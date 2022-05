Montolivo: «Lautaro Martinez miglior attaccante dell’Inter! Bravo in una cosa»

L’Inter alle 20.45 scende in campo all’Unipol Domus contro il Cagliari nel match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A (QUI le formazioni ufficiali). Dopo la vittoria del Milan con l’Atalanta (vedi articolo), i nerazzurri proveranno a tenere viva la fiammella scudetto fino all’ultima giornata. Montolivo, opinionista per DAZN, parla proprio dell’aspetto psicologico

PSICOLOGIA – L’Inter tra poco scende in campo contro il Cagliari dopo la vittoria del Milan con l’Atalanta. Riccardo Montolivo analizza l’aspetto psicologico per gli uomini di Simone Inzaghi: «I giocatori sapranno del risultato del Milan ma penso che almeno inizialmente non inciderà a livello psicologico, probabilmente se non riuscirà a sbloccare la partita qualche pensiero passerà nella testa dei giocatori ma l’Inter ha tutte le qualità per fare una grande partita. Bastoni è più bravo nell’impostare, Dimarco è più bravo a dare la palla e seguire. Quindi è stata una scelta probabilmente dovuta ai due attaccanti del Cagliari che sono molto fisici. Credo che Lautaro Martinez sia il migliore attaccante dell’Inter, Dzeko ha altre caratteristiche ma è stato soprattutto Lautaro bravo ad adattarsi a un compagno di reparto completamente diverso. Barella emozionato? Credo che ci penserà fino al fischio d’inizio, ma poi lotterà per la maglia e per i colori nerazzurri. E poi al 90′ si ritornerà in questa centrifuga di emozioni. Calhanoglu? Sì me lo aspettavo perché è sempre stato un giocatore con qualità, lo ha dimostrato anche al Milan anche se con minor tranquillità. È l’uomo dell’ultimo passaggio e dei calci piazzati, i numeri parlano chiaro. Per cui è un giocatore che ha trovato la continuità».