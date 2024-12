Montolivo: «Lautaro Martinez ha tanto credito. Ma è una questione di tempo»

Riccardo Montolivo, ex giocatore del Milan, in diretta a Sky Sport ha commentato l’attesa al gol di Lautaro Martinez.

TRE PUNTI – In attesa di scendere in campo contro il Como nel monday-night, negli studi di Sky Sport Riccardo Montolivo ha commentato la lunga assenza di Lautaro Martinez dal tabellone dei gol e poi ha ripercorso la vittoria di ieri sera del Milan che si rilancia per un posto in Europa. Queste le sue parole: «Non è stata una partita brillante del Milan, ma la squadra ha vinto meritatamente e ha tirato fuori il massimo. La brutta notizia è l’infortunio di Leao, che si aggiunge a tutti gli altri infortunati. Non sarà facile per questo Milan, soprattutto con Roma e Juventus che stanno arrivando. Serve più qualità, che al momento manca. L’Inter, quando va in vantaggio, ti mette in difficoltà: sono talmente forti che non ti lasciano più recuperare. Questo è ciò che è successo alla Lazio. Lautaro Martinez? Ha un credito infinito per tutto quello che ha fatto lo scorso anno, non ti accorgi nemmeno che non segna. Penso che sia solo una questione di tempo».