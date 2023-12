Montolivo: «Lautaro Martinez campione. Ma in Serie A scelgo un altro»

Nel post partita di Inter-Udinese, Riccardo Montolivo ha parlato del capitano nerazzurro Lautaro Martinez rapportandolo con un altro attaccante del nostro campionato, su DAZN.

DIFFERENZA – Questa sera Lautaro Martinez è andato ancora una volta in gol, blindando il posto di capocannoniere in Serie A e avvicinandosi ai record di Diego Milito e Christian Vieri. Sul momento dell’attaccante argentino ha parlato Montolivo: «Lautaro Martinez è diventato un vero e proprio campione già da tempo. Questa sera ennesima prova di leadership e trascinatore dell’Inter. Lo vedo un attaccante completo sotto ogni punto di vista, ma tra lui e Victor Osimhen scelgo l’attaccante nigeriano per gusto personale. L’argentino è sicuramente più tecnico e completo, ma l’attaccante del Napoli è più cinico. Anche se, al momento, il numero 10 dell’Inter non ha rivali in Serie A per la forma e il rendimento».