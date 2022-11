Montolivo: «Juventus-Inter decisiva per entrambi! Una fuori dallo scudetto»

Riccardo Montolivo, ex giocatore oggi opinionista, dagli studi di DAZN ha parlato di Juventus-Inter in ottica scudetto.

FUORI PER LO SCUDETTO – Montolivo esprime la sua opinione riguardo il Derby d’Italia: «Juventus-Inter sarà equilibrata, i nerazzurri stanno meglio ma sarà decisiva per entrambi. Non è ultima spiaggia però una partita così importante a così poco tempo dalla sosta ha un suo valore. Secondo me la Juventus ha già messo fuori il discorso scudetto. L’Inter è più pronta rispetto la Juventus a vincere lo scudetto».