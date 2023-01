Montolivo: «Inzaghi deve dare una possibilità ad Asllani. Dubbio su…»

Montolivo interviene nel pre-partita di Inter-Hellas Verona nel corso della trasmissione “Tutti Bravi Dal Divano”. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore su DAZN.

DUBBI – Riccardo Montolivo interviene nel corso della trasmissione “Tutti Bravi Dal Divano” per commentare il pre-partita di Inter-Hellas Verona. Così l’ex giocatore su Dazn: «Kristjan Asllani ha giocato pochissimo. Non dico che è uno dei migliori però Simone Inzaghi deve dare la possibilità ai giocatori di esprimersi. Ho dei dubbi su Lautaro Martinez perché per le sue caratteristiche per esaltarsi ha bisogno di un attaccante vicino con caratteristiche diverse. Solo così diventa un giocatore straordinario».