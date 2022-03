Montolivo: «Inter, tanta pressione. Vecino? Lui in mezzo e non Barella»

Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita di Torino-Inter, match valido per la ventinovesima giornata. Un commento sull’imminente gara con i nerazzurri obbligati ad un solo risultato

PRESSIONE − Per Montolivo, nerazzurri obbligati a vincere: «Sentirà tanta pressione l’Inter questa sera. Affronterà una squadra complicata come il Torino che in casa fa bene, anche psicologicamente è molto complicata con Napoli e Milan che corrono. Non può più sbagliare nessuna partita. Vecino? Davanti la difesa lui e non Barella. Giocatore di esperienza che sa presidiare quella zona di campo. Avrebbe potuto anche Calhanoglu che ha nelle sue corde quel ruolo ma scelta rischiosa».