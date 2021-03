Montolivo: «Inter squadra più matura e solida. Davanti a Juventus e Milan»

Inter-Genoa, copyright Inter-news.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter mantiene il vantaggio di 4 punti sul Milan. E l’ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo esalta la squadra nerazzurra. Ecco le sue parole a “La Domenica Sportiva”.

GUIDARE LA FILA – L’Inter trova col Genoa la quinta vittoria consecutiva, che tiene i nerazzurri a +4 in classifica. La squadra di Antonio Conte non molla la vetta, e riceve i complimenti di un ex avversario. Ecco le parole di Riccardo Montolivo: «Penso che l’Inter si stia dimostrando la squadra più matura, più solida. Non è una macchina perfetta perché ha perso qualche punto anche lei. Ma rispetto a Juventus e Milan credo che sia un pezzettino più avanti. Non si può dar niente per scontato, però senza dubbio è la squadra favorita per lo scudetto».