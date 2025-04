Montolivo: «L’Inter sa leggere le situazioni! La forza è questa»

Negli studi di Sky Sport, Riccardo Montolivo ha parlato del percorso dell’Inter in Europa e del lavoro di Lautaro Martinez e di Marcus Thuram.

IDENTITÀ – Riccardo Montolivo, ex centrocampista del Milan e della Fiorentina, negli studi di Sky Sport ha commentato il percorso fatto dall’Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «L’Inter adesso ha un’identità fortissima. I nerazzurri sanno leggere i momenti della partita, sanno quando fare le due fasi: quella offensiva e quella difensiva. Tutto questo è anche merito del lavoro dell’allenatore. Nella partita contro il Bayern Monaco, Lautaro Martinez e Thuram non hanno mai perso una palla, l’argentino negli ultimi anni ha avuto una crescita assurda. Magari non ai livelli di Mbappé e Haaland. Ma comunque resta tra i top attaccanti in Europa».