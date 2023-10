Montolivo: «Inter, il gol del 2-2 non esiste! Zirkzee non può girarsi»

Montolivo è molto negativo nei confronti dell’Inter per come non ha difeso in occasione del pareggio del Bologna con Zirkzee. A Players Only, programma di DAZN, l’ex centrocampista contesta la gestione sul 2-2.

MOLTO MALE – Riccardo Montolivo cerca di capire cosa non sia andato ieri: «Il Bologna è una squadra che sa stare in campo. Il rigore ha dato un po’ di fiducia, poi il Bologna è stato bravo a riacciuffare la partita. L’Inter ha avuto le occasioni per riprendere la gara: ci sta, il calcio è fatto di occasioni e quello l’ha riaperta. Un attaccante non può girarsi con quella facilità al limite dell’area: non esiste, il difensore chiude Joshua Zirkzee, che la apre e poi ci lavori. Non puoi far girare uno in area di rigore. Non esiste che un difensore scelga di seguire la sovrapposizione e lasci l’attaccante».