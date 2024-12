Montolivo: «Inter chiamata a vincere lo scudetto. Altrimenti dovrà spiegare!»

Riccardo Montolivo si è pronunciato alla vigilia di Fiorentina-Inter, match che si disputerà al Franchi alle ore 18.

IL PUNTO – Così Riccardo Montolivo a Sky Sport prima dell’inizio di Fiorentina-Inter: «L’Inter ha gli strumenti per vincere nuovamente la Serie A. I nerazzurri hanno la squadra più forte e più completa del campionato. Questo non può essere detto del Napoli, che si troverebbe in difficoltà se venisse meno un suo titolare. Per questo, mi sentirei di dare delle colpe all’Inter nel caso in cui non dovesse vincere lo scudetto».