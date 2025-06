Montolivo elogia Calhanoglu: «Uno dei migliori, ha trovato il suo contesto ideale»

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, intervenuto su Sky Sport, ha voluto spendere qualche parola di elogio per Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter.

ELOGIO – Ospite negli studi di Calciomercato l’Originale su Sky Sport, Riccardo Montolivo ha analizzato l’evoluzione tattica del ruolo di regista nel calcio moderno, soffermandosi in particolare su uno dei protagonisti dell’ultima stagione nerazzurra: Hakan Calhanoglu. L’ex centrocampista ha riconosciuto il valore del turco, sottolineando come abbia saputo reinventarsi in un ruolo non suo all’origine: «Calhanoglu si è adattato molto bene alla posizione di regista, mettendo in mostra un ampio ventaglio di qualità. Gioca con grande intelligenza e pulizia. Con una difesa a tre alle spalle riesce a esprimersi al meglio. In quel tipo di assetto ha dimostrato di essere tra i più forti interpreti del ruolo attualmente».