Montolivo: «Dybala voleva una big, poi Roma. In estate stesse valutazioni»

Montolivo dagli studi di DAZN ha parlato del futuro di Paulo Dybala, a detta sua lontano da Roma sperando in una big europea.

VIA DA ROMA – Montolivo parla dell’attaccante argentino in vista del mercato estivo: «Dybala via dalla Roma? L’anno scorso voleva andare in una grandissima squadra e poi probabilmente non si è incastrato quello che voleva accettando la Roma per varie ragioni e per Mourinho soprattutto. Secondo me farà le stesse identiche valutazioni oggi». Tornerà ancora l’Inter sul numero 10 della Roma?.