Montolivo: «Barella centrocampista unico. Indispensabile per Mancini»

Riccardo Montolivo, ex calciatore di Fiorentina e Milan, nel corso di un’intervista concessa al “Tuttosport” ha parlato di Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale

UNICO – Riccardo Montolivo, sulle colonne del “Tuttosport” elogia Nicolò Barella, faro del centrocampo dell’Inter e dell’Italia, impegnata questa sera nella finale di Euro 2020: «Centrocampo Italia? Locatelli è una rivelazione, Jorginho e Verratti sono due grandi conferme e poi c’è Barella che per me è unico. Un giocatore indispensabile per Mancini: è diverso dagli altri, è uno che si butta negli spazi, più dinamico rispetto agli altri tre che invece sono più di geometria».