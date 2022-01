Montolivo: «Atalanta-Inter sfida scudetto! Andata la più bella del campionato»

Montolivo preannuncia spettacolo in Atalanta-Inter di oggi (ore 20.45). L’ex giocatore dei bergamaschi ha parlato a DAZN dopo Juventus-Udinese e, sul big match del Gewiss Stadium, ritiene che le due squadre dimostreranno il loro valore.

TUTTE AL MEGLIO – L’ex centrocampista Riccardo Montolivo si attende un grande spettacolo a Bergamo in Atalanta-Inter delle ore 20.45: «Sfida scudetto? Secondo me sì. Poi l’Atalanta deve recuperare una partita e quindi vedremo, ma l’andata è stata secondo me la partita più bella del campionato. Due squadre che hanno qualità, che giocano bene al calcio, con due allenatori esperti che hanno cambiato strategie. Sarà una partita veramente entusiasmante».