Montipò: «Buffon su Dzeko? Vi spiego perché la parata è stata difficile!»

Montipò in vista di Inter-Verona ha osservato i nerazzurri in Coppa Italia dove hanno sfidato il Parma di Buffon. Il numero uno del club veneto commenta proprio la parata dell’ex capitano della Juventus su Dzeko. Il suo intervento a Dazn Talk

QUESTIONE DI GRINTA – Lorenzo Montipò ha osservato l’Inter in Coppa Italia dove Gianluigi Buffon è stato protagonista di una grande parata su Edin Dzeko: «Buffon è veramente infinito, una parata così a quasi 45 anni… Penso che già a 27 sia difficile, figuriamoci per Buffon che ne ha quasi 45. Tanto di cappello a lui e alla sua grinta. È stata una parata difficile perché Dzeko è stato molto bravo a tenere la palla bassa, però Buffon è stato ancora più bravo ad andare a terra così velocemente. Per questo dico che è stata una parata difficile perché a quell’età muoversi così rapidamente è più difficile, quindi davvero indescrivibile», così il portiere del Verona.