Montiel: «Inter, non c’è differenza con l’Europa! A caccia dei tre punti»

A pochi giorni dalla delicata sfida tra Inter e River Plate, Gonzalo Montiel ha parlato in esclusiva a TNT Sport, emittente inglese.

SFIDA – Archiviata la seconda giornata del Mondiale per Club, il difensore del RiverPlate,Gonzalo Montiel, ha parlato a TNT Sport. Queste le sue parole in vista della sfida contro l’Inter che vale il passaggio del turno. «Come sempre, anche contro l’Inter cercheremo di fare i tre punti. Contro il Monterrey è mancato il gol, nel secondo tempo tempo abbiamo avuto molte occasioni. È stato un peccato perché ne abbiamo avute tante ma non siamo riusciti a concretizzare. Fifa world cup? Una cosa nuova, dove si sfidano squadre del Sudamerica e dell’Europa. Si è visto chiaro che non ci sono differenze. I sudamericani hanno quel qualcosa in più rispetto agli europei. Noi non regaliamo nulla».