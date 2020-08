Montervino: “Parole Conte? Inter, voleva avvisare. Due possibilità”

Montervino ha parlato delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte contro la società Inter che hanno diviso tifosi e addetti ai lavori. L’ex centrocampista esprime il proprio punto di vista sulla vicenda. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

PAROLE DI FUOCO – Francesco Montervino sulle dichiarazioni bollenti in casa Inter: «Se io fossi stato dirigente di Conte? Se avesse dette certe cose, sarebbe stato d’accordo con me. Un allenatore difficilmente va in sala stampa a fare certe dichiarazioni… Non mi permetto di dire cosa ci sia dietro, ma se ci fossi stato io in dirigenza o ne avrebbe pagato le conseguenze o saremmo stati d’accordo per mandare messaggi alla società. Io credo che Conte abbia voluto avvisare e dire ciò che pensava».