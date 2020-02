Montervino: “Mertens? Non deve esagerare, ma va rinnovato”. Inter attenta

Montervino ha parlato della situazione legata al futuro di Dries Mertens in casa Napoli. L’ex calciatore sottolinea l’importanza dell’attaccante belga, ora avversario sul campo, ma obiettivo dell’Inter sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

RINNOVO O ADDIO – Francesco Montervino ha parlato del futuro del belga, seguito dall’Inter a parametro zero: «Mertens da tenere? Io fossi un dirigente del Napoli, gli direi che va rinnovato e basta. Troppi i 7 milioni? Si dicono tante cose, ma non credo che chieda certe cifre. Le strade non sono distanti, si troverà un punto d’incontro. Dopo il record raggiunto, ha tutto il diritto di avere un rinnovo di contratto giusto. Sei fiducioso? Sì, ma Mertens non deve esagerare con il bonus per firmare. Se lui si mantiene su cifre normali, credo che l’accordo lo troveranno sicuramente».