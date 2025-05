Monterrey, esonerato Demichelis. Scossa per l’avversaria dell’Inter!

Il Monterrey, uno degli avversari dell’Inter al Mondiale per Club, annuncia l’esonero dell’allenatore Martin Demichelis. Ecco il comunicato ufficiale dei Rayados.

SCOSSA – Terremoto in casa Monterrey, dove nelle ultime ore è emersa la notizia dell’esonero dell’allenatore Martin Demichelis. Dopo una stagione sulla panchina dei Rayados, l’ex calciatore argentino è stato sollevato dall’incarico. La squadra messicana, dunque, tra poco più di un mese arriverà a sfidare l’Inter nel Gruppo E del Mondiale per Club con al comando un altro tecnico, non ancora reso noto. La decisione su Demichelis, comunicata dal Monterrey attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, è arrivata in seguito all’eliminazione ai quarti di finale del torneo Clausura 2025 per mando del Toluca di ieri.

L’annuncio dell’esonero di Demichelis da parte del Monterrey

COMUNICATO – Il Monterrey lancia la notizia dell’esonero così: «Informiamo i nostri tifosi e i media che il club ha deciso di porre fine al mandato di Martín Demichelis come capo allenatore della prima squadra dei Rayados, a partire da domenica 11 maggio 2025. Vogliamo ringraziare Martín e il suo staff tecnico per la loro professionalità e il loro impegno in questo periodo e auguriamo loro successo nei loro impegni futuri. Riconosciamo il prezioso supporto dei nostri tifosi e annunceremo a tempo debito chi sarà responsabile della Direzione Tecnica, in vista delle prossime sfide sportive dei Rayados».