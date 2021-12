Montella: «Scudetto? Campionato avvincente! Dzeko una garanzia»

Montella, oggi tecnico dell’Adana Demirspor, sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha detto la sua riguardo il campionato di Serie A e la lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Montella ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «Scudetto? È una bella lotta, ormai i rossoneri non sono più una sorpresa e ci possono provare fino alla fine. Pioli ha dato un’anima. C’è poi l’Inter, oltre al Napoli, e l’Atalanta è una mina vagante. Sarà una bella lotta e mi auguro che sia incerta fino alla fine. Non ci sono posizioni delineate, forse ci sono meno squadre nella lotta per non retrocedere. Hellas, Bologna ed Empoli stanno facendo bene, è una bella Serie A. Mi aspettavo un campionato avvincente, non c’è più la Juventus degli ultimi anni. Il centravanti più forte in campionato? Dico Abraham che non ha ancora espresso il suo potenziale. Poi c’è Dzeko, sempre una garanzia».