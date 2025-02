Montella: «Napoli-Inter, una squadra ha giocatori che risolvono da soli»

Montella esprime una sua opinione riguardo Napoli-Inter in programma sabato e importante per la lotta scudetto. Secondo il tecnico della Turchia, una delle due squadre ha giocatori capaci di risolvere le partite da soli. Ne ha parlato durante un suo intervento su DAZN.

UNA MEGLIO – Vincenzo Montella presenta così la lotta al vertice in programma sabato: «Giocare la sfida col Napoli da primi in classifica dà un vantaggio mentale, minimo. Ma sarà emotivamente forte anche per il Napoli. In una partita giocata in casa può tornare in vetta di nuovo. Lautaro Martinez riesce a giocare bene con tutti, non ha fatto vacanze in estate e quindi sicuramente quest’anno ha pagato questo. Scontro con Lukaku? Bello, ma era più bello vederli giocare insieme, erano complementari. Negli ultimi anni avere in squadra giocatori forti che ti risolvono la partita da soli, fanno la differenza, soprattutto per gli scontri diretti. In Inter-Genoa ho visto i nerazzurri fare fatica, trovi il guizzo del campione che fa vincere la partita e questo fa la differenza».