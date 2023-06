Montella: «Manchester City-Inter, finale non scontata! Lukaku e Dzeko…»

Vincenzo Montella, intervistato da Bruno Longhi per Radio Sportiva, ha parlato della finale di Champions League tra Inter e Manchester City. L’ex allenatore della Fiorentina ha detto la sua anche sul ballottaggio tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku.

STORIA E CARATTERISTICHE − Vincenzo Montella è stato intervistato da Bruno Longhi e tra i vari temi trattati c’è stato anche quello relativo alla finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Le sue parole: «Sicuramente la finale è sempre un’incognita. Sulla carta probabilmente il City ha qualcosa in più. Io però credo che per come gioca l’Inter, per caratteristiche dei giocatori e anche per la storia della società, non è una finale scontata. Credo che l’Inter debba fare la sua partita, con le proprie caratteristiche. È una squadra che si difende molto bene, ha potenziale offensivo e quindi penso che abbia le carte in regola per poter vincere».

DOPPIA SOLUZIONE − Il giornalista ha poi chiesto all’ex attaccante della Roma se lui per la finale punterebbe più su Edin Dzeko o Romelu Lukaku: «Mi piacerebbe allenarli entrambi contemporaneamente. Sono due soluzioni che sicuramente tra chi parte e chi subentra non vai a perdere nulla»