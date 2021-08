Montella: «Dzeko-Zapata? A Inzaghi servono due così nell’Inter senza Lukaku»

Montella sponsorizza Dzeko e Zapata come sostituti di Lukaku per l’Inter. L’allenatore, in collegamento con Sky Sport 24, vede sia la punta della Roma sia quella dell’Atalanta come ciò che serve a Inzaghi.

I SOSTITUTI – Con Romelu Lukaku che può andare al Chelsea l’Inter dovrà trovare un sostituto. Secondo Sky Sport potrebbero essere due (vedi articolo). Vincenzo Montella commenta i nomi di Edin Dzeko e Duvan Zapata: «Sono calciatori diversi, ma giocando la Champions League per come gioca Simone Inzaghi servono due attaccanti di quel livello. Uno è esperto anche di Champions League, l’altro è di grande forza: Zapata sta facendo grandissimi campionati, anche se non ti può garantire quaranta partite a stagione per struttura fisica. Sono due giocatori complementari in una rosa, con Dzeko che può fare tutto e dare esperienza. Conoscendo la storia dell’Inter, soprattutto negli ultimi mesi, uno farebbe di tutto per trattenere Lukaku».