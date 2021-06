Montella è l’allenatore che ha avuto per primo Calhanoglu in Italia, nel 2017 al Milan. A seguito del passaggio del turco all’Inter, ufficiale da ieri, ha commentato l’operazione: ecco le sue parole in collegamento con “Notti Europee” su Rai 1.

DERBY – Vincenzo Montella, nel 1996, passò dal Genoa alla Sampdoria e fu un trasferimento che fece scalpore. L’ex attaccante, ora allenatore, commenta quanto avvenuto con Hakan Calhanoglu: «Negli anni ho visto tantissimi trasferimenti fra Milan e Inter, o viceversa. Non è la stessa cosa rispetto a Genova e Roma: Inter e Milan, per storia, trofei e blasone, sono più o meno allo stesso livello negli ultimi anni. Fa un certo livello, ma per me è più difficile che succeda a Genova e Roma. A Milano sono più abituati».