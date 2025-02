Montella: «Calhanoglu generoso. Troppi infortuni? Da anni 60 partite stagionali»

Montella durante il post partita di Cagliari-Juventus, dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione riguardo la condizione fisica di Hakan Calhanoglu.

CONDIZIONE FISICA – Vincenzo Montella, intervenuto negli studi di DAZN, ha espresso la sua opinione sulla condizione fisica di Hakan Calhanoglu, centrocampista chiave dell’Inter e della Nazionale turca. Il tecnico della Turchia ha sottolineato l’instancabile dedizione del giocatore, ma ha anche evidenziato come il fitto calendario stagionale possa incidere sulle sue condizioni fisiche: «Lui è un calciatore generoso, vuole sempre giocare sia con l’Inter che in Nazionale. Accetta mal volentieri di riposare, ma è da qualche anno che gioca ormai 60 partite stagionali. Ci sta ogni tanto un infortunio in più».

IMPIEGO IN NAZIONALE – Montella ha poi aggiunto, con una nota ironica: «Con me lui giocherà sempre! Non ho tempo di poterlo gestire, giochiamo una partita ogni tre mesi (ride, ndr)». Una battuta che evidenzia le difficoltà dei commissari tecnici nel gestire le energie dei propri giocatori rispetto ai club, spesso costretti a fare i conti con un calendario fitto di impegni.