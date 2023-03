Montella: «Benfica-Inter, Milan-Napoli? Spero in semifinale italiana»

Oggi sorteggiati i quarti di finale di Champions League con Inter accoppiata col Benfica e derby italiano Milan-Napoli. Montella si è espresso sul grande traguardo

BEL LAVORO − Vincenzo Montella, oggi tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24: «Squadre italiane in Europa? Tutti gli allenatori hanno fatto un grandissimo lavoro. Da Spalletti, piuttosto che Pioli, Italiano alla Fiorentina. La Roma è lì a giocarsi l’accesso alla semifinale. Benfica-Inter e Milan-Napoli? In Champions League credo molto dipenda da una certa dose di casualità, dagli episodi. Mi auguro che ci possano essere due semifinaliste italiane in modo da averne almeno una in finale».