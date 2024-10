Monte ingaggi Serie A, sorpasso ‘epocale’ dell’Inter sulla Juventus – CdS

L’Inter ha sorpassato la Juventus nella classifica del monte ingaggi Serie A. Si tratta di una svolta “epocale”, dopo gli anni di egemonia bianconera.

SORPASSO COMPIUTO – L’Inter si trova davanti alla Juventus, non solo in classifica, ma adesso pure nel monte ingaggi della Serie A. Il club nerazzurro, sottolinea il Corriere dello Sport, ha operato infatti un sorpasso che può dirsi epocale. L’egemonia bianconera, da questo punto di vista, durava dalla stagione 2015-16, con il picco massimo raggiunto nella 2019-20 quando il monte ingaggi dell’allora Juventus guidata in presidenza da Andrea Agnelli toccava quota 259,6 milioni di euro. Oggi, è arrivato il sorpasso appunto dell’Inter campione d’Italia, che è in testa a questa personalissima classifica economica sul monte ingaggi della Serie A. Ma la Juventus rimane ancora in testa su un parametro: ha in rosa il giocatore più pagato della Serie A. Ossia Dusan Vlahovic. La rosa dell’Empoli vale meno 23 milioni dell’ingaggio lordo del serbo.

Inter in testa sul monte ingaggi Serie A: la classifica!

CLASSIFICA – In realtà la distanza tra Inter e Juventus si è assottigliata negli anni, ossia nel momento in cui la Vecchia Signora ha iniziato a tagliare qualche stipendio importante, mentre sul Naviglio, Beppe Marotta e soci, prendendo giocatori a zero, hanno iniziato ad aumentare il proprio monte ingaggi. Lo scorso anno, l’ultimo con egemonia Juventus, i bianconeri erano davanti ai nerazzurri 125,6 milioni di ingaggi a 123,6. Oggi tutto è cambiato: l’Inter guida con 142 milioni di euro, mentre la Juventus è dietro a 114. In estate, i nerazzurri, oltre a rinnovare Lautaro Martinez e Nicolò Barella (9 e 6,5), hanno aggiunto gli stipendi di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Mentre la Juventus ha speso sì 200 milioni sul mercato, ma al contempo ha tagliato gli ingaggi dei vari Szczesny, Chiesa, Alex Sandro, Rabiot e Kostic. La classifica oggi è: Inter, Juventus, Milan, Roma, Napoli, Lazio, Atalanta, Fiorentina e Torino.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota