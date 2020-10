Montanari: “Un pareggio al Milan va bene, all’Inter no. Derby, un problema”

Andrea Montanari

Montanari, giornalista di “Milano Finanza”, ha parlato degli aspetti del derby Inter-Milan, ormai alle porte, durante “Sportitalia Mercato”. A suo avviso i rossoneri di Pioli potrebbero anche farsi andare bene un pareggio, nonostante in tanti li definiscano favoriti.

DERBY IN ARRIVO – Così Andrea Montanari sulla stracittadina di sabato ore 18: «L’Inter è avvantaggiata a livello di rosa. Probabilmente un pareggio al Milan potrebbe andare bene, l’Inter se non vince potrebbe avere qualche recriminazione. Sarà un campionato lunghissimo, perché non puoi sapere quante partite giocare al weekend finché la pandemia non finirà. È questo il tema, poi può cambiare per i calciatori l’assenza del contesto. Un derby senza tifo, con uno stadio vuoto, è una cosa devastante. Questo è un grande problema, che ha anche un aspetto economico: c’è molto meno interesse degli sponsor. Hai problemi a trovarli, perché non si sa che situazione c’è davanti».