Montanari, giornalista di “Milano Finanza”, dagli studi di Sportitalia ha detto la sua sulla questione cessioni e sul bilancio dell’Inter in vista del prossimo mercato. Due big nerazzurri sembrano destinati a lasciare Milano per far quadrare i conti.

DUE STELLE IN PARTENZA – Ospite di Sportitalia, Andrea Montanari ha analizzato la situazione delle cessioni in casa Inter: «La rosa c’è ma credo che faranno delle modifiche. Due stelle andranno via. I conti sono molto negativi nonostante il prestito di Oaktree Capital. Sono soldi che la proprietà deve restituire. Ma non credo che la rosa verrà smantellata. Simone Inzaghi è molto meno esigente di Antonio Conte. L’Inter dovrà fare plusvalenze, ma come sempre e come tutti i club. Lo stesso Andrea Agnelli era stato chiaro quando parlava delle ragioni per cui volevano fare la Superlega (vedi dichiarazioni, ndr)». Queste le parole di Montanari che prevedono due cessioni pesanti in casa Inter per mettere a posto il bilancio.