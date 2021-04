Montanari rilancia le difficoltà societarie dell’Inter, con BC Partners che non sembra più avere interesse a rilevare il club. Il giornalista del quotidiano “Milano Finanza”, ospite di “Sportitalia Mercato”, parla di un anticipo da parte di Goldman Sachs ma che non può risolvere del tutto la situazione.

PROBLEMI DA RISOLVERE – Andrea Montanari riepiloga la vicenda e aggiunge dettagli: «All’Inter è arrivato un cinese ricco, ricchissimo, grandissimo (Suning, ndr). Ha perso tanti soldi l’anno scorso per il COVID-19, come industria: deve vendere. Ha trattato con BC Partners, voleva un miliardo ma offriva seicento milioni: il fondo BC Partners è sparito, non c’è più. Deve trattare con Goldman Sachs per avere dei soldi, almeno duecentocinquanta milioni. Non fa il bond, perché le banche non garantiscono: chiede un anticipo, Goldman Sachs darà settanta-ottanta milioni per pagare i debiti pregressi dell’Inter. Non è che fallisce, ma serve la continuità aziendale per i costi annuali. Ma l’Inter non è stata venduta: siamo ancora lì, non c’è nessuno che la vuole. Ci sono delle voci, ci sono ipotesi di interesse, ci possono essere dei fondi di private equity. Ma il prezzo lo fa chi compra, non chi vende: puoi migliorare se vai in Champions League, dai introiti certi e fai capire che riesci a tenere in linea i conti».