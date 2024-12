Mondiale per Club, vendita dei biglietti riservata ai tifosi dell’Inter: i dettagli

Il Mondiale per Club 2025 si disputerà negli Stati Uniti a giugno e luglio: tra le partecipanti anche l’Inter, i cui tifosi potranno usufruire di un meccanismo di vendita riservata dei biglietti per assistere alla competizione.

LA SITUAZIONE – Il Mondiale per Club del 2025 avrà tra i propri protagonisti anche due italiane, l’Inter e la Juventus. L’evento si svolgerà per la prima volta nel nuovo format da 8 gironi composti da quattro squadre ciascuno. Nei mesi di giugno e luglio, dopo aver completato il cammino nei propri rispettivi campionati, 32 top club a livello internazionale si fronteggeranno alla ricerca del primo titolo nella competizione “in forma rinnovata”. L’Inter, come dichiarato sia dal tecnico Simone Inzaghi che dal Presidente Giuseppe Marotta, punterà a vincere questo trofeo così come tutti gli altri che saranno disponibili in questa stagione.

Mondiale per Club, l’Inter fornisce importanti informazioni sulla vendita dei biglietti

LA NOTIZIA – L’Inter ha pubblicato sul proprio sito ufficiale una nota volta a fornire preziosi aggiornamenti in merito alla vendita “riservata” dei biglietti ai propri tifosi: Ai sostenitori interisti è dedicata una fase di pre-sale, attiva fino alle ore 16 (orario italiano) di martedì 21 gennaio 2025. Questa fase permetterà di acquistare biglietti per settori interamente dedicati agli interisti. Sono disponibili anche i biglietti riservati alle persone con disabilità.