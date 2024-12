Mondiale per Club, sorteggio in arrivo: l’Inter studia regole e vincoli!

L’Inter informa i propri tifosi sulle regole e i vincoli del sorteggio del Mondiale per Club che si terrà tra pochi giorni. Poi anche le novità legate al calendario.

NOVITÀ – Come ufficializzato pochissimo tempo fa, l’Inter è in seconda fascia al Mondiale per Club. È atteso a giorni il sorteggio per il torneo della FIFA che avrà vita nell’estate del 2025. Per questo il club nerazzurro informa i propri tifosi sulle norme. Ecco di seguito tutte le regole e vincoli legati al sorteggio – in programma il 5 dicembre – e sul calendario che verrà stilato.

Mondiale per Club, le regole e i vincoli del sorteggio: Inter attenta

NORME – «La regola principale del sorteggio è che in nessun gruppo potranno essere presente due squadre della stessa confederazione, ad eccezione dell’Europa. In quattro degli otto gruppi saranno presenti due squadre europee. Un principio di accoppiamento basato sul ranking delle confederazioni sarà applicato alle squadre della prima fascia durante l’assegnazione dei rispettivi gruppi. Altri vincoli prevedono che i club appartenenti alla stessa associazione nazionale non possano essere inseriti nello stesso gruppo e che tutte le squadre della prima fascia saranno assegnate alla prima posizione del gruppo in cui vengono sorteggiate».

VINCOLO – «Inoltre, per motivi di programmazione, i due club statunitensi – Inter Miami CF e Seattle Sounders FC – saranno automaticamente assegnati alla quarta posizione rispettivamente nei gruppi A e B. L’Inter Miami CF giocherà la partita inaugurale del torneo all’Hard Rock Stadium di Miami, mentre i Sounders inizieranno la loro campagna al Lumen Field di Seattle».

Mondiale per Club, le tempistiche del calendario

CALENDARIO – «Il calendario completo delle partite, comprensivo dello stadio e dell’orario di inizio di ogni incontro, sarà finalizzato e pubblicato una volta effettuato il sorteggio. Saranno considerati una serie di fattori, tra cui criteri sportivi e incentrati sui giocatori, le esigenze dei tifosi locali e in trasferta, e le considerazioni relative alla trasmissione globale».