Mondiale per Club, pronti a fare nottata? Gli orari italiani per l’Inter

Nella mattina di oggi è uscito il calendario della fase a gironi del Mondiale per Club, che avrà luogo tra giugno e luglio del 2025 negli Stati Uniti. Ecco gli orari italiani delle partite dell’Inter.

CALENDARIO PRESENTATO – Si aprirà il 17 giugno, per l’Inter, il Mondiale per Club FIFA 2025. La prima gara che attende i nerazzurri è quella contro i messicani del C.F. Monterrey, a cui seguiranno quelle contro Urawa Red Diamonds e la sfida affascinante contro il River Plate. Una fase a gironi che per i tifosi nerazzurri significa dover per forza di cose fare nottata. Come ben sappiamo, infatti, la competizione avrà luogo negli Stati Uniti. Per l’Inter, nel dettaglio, tra Los Angeles – dove si disputerà la prima gara – e Seattle, dove si disputeranno le altre due. Andiamo a vedere quindi, nel dettaglio, quando sarà necessario sintonizzarsi in Italia per seguire in diretta le partite dei nerazzurri.

Mondiale per Club 2025, gli orari italiani delle partite dell’Inter

Di seguito il calendario con gli orari locali e gli orari italiani delle partite dell’Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club FIFA 2025:

PRIMA PARTITA – INTER – Monterrey 17 giugno ore 3 italiane a Seattle (notte fra il 17 e il 18 giugno, ore 17 locali)

SECONDA PARTITA – INTER – Urawa Red Diamonds 21 giugno ore 21 italiane a Seattle (ore 12 locali)

TERZA PARTITA – INTER – River Plate 25 giugno ore 3 italiane a Seattle (notte tra il 25 e il 26 giugno, ore 18 locali)