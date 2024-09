Mondiale per Club, una possibilità per l’Inter sugli stadi – SI

Sabato 28 settembre l’Inter conoscerà gli stadi in cui si giocheranno le partite del Mondiale per Club, che si disputerà tra giugno e luglio. Da Sportitalia viene fuori una possibilità.

POSSIBILITÀ – Tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025 si disputerà negli Stati Uniti il Mondiale per Club. Sarà un mese importante per i club partecipanti, due sono gli italiani: Inter e Juventus. Le squadre hanno svolto in quest’estate una preparazione adatta per arrivare in quel periodo al massimo della forma. La questione diritti TV comunque preoccupa, perché se non sarà risolta si potrebbe anche non disputare il torneo. Ci sarà un nuovo incontro durante la prossima settimana. Sabato 28 settembre intanto verranno annunciati gli stadi in cui si giocheranno le partite del Mondiale per Club. Secondo Sportitalia 10 delle 12 sedi saranno sulla East Coast per accorciare i tempi di spostamento. Inter e Juventus probabilmente faranno i rispettivi incontri in quella zona degli USA proprio per la forte presenza della comunità italo-americana.