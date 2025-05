Mondiale per Club, Pio Esposito partecipa con l’Inter? Un assist

Francesco Pio Esposito ieri ha segnato un gol clamoroso su calcio di punizione con lo Spezia ai playoff di Serie B. L’Inter lo osserva e riflette sul Mondiale per Club, che intanto dà un assist.

RENDIMENTO – 18 gol in Serie B considerando anche i playoff, vice capocannoniere del torneo dietro Armand Laurienté del Sassuolo. La stagione di Francesco Pio Esposito allo Spezia è stata da sogno e merita un salto di categoria. Il classe 2005 ha dimostrato di poter calpestare e stare anche bene in certi palcoscenici, per questo motivo l’anno prossimo dovrebbe provare la Serie A. Prima però l’Inter riflette sulla sua eventuale presenza al Mondiale per Club che si giocherà tra giugno e luglio negli Stati Uniti.

PRESENTE? – Durante il Mondiale per Club ci sarà anche l’Europeo Under-21 e tra i sicuri convocati c’è Francesco Pio Esposito. Secondo la FIFA però, che proprio nelle ultime ore ha confermato, i club non saranno obbligati a lasciar andare i loro giocatori nelle rispettive nazionali. Ciò vuol dire che Esposito potrà essere regolarmente parte della squadra di Simone Inzaghi che andrà negli Stati Uniti. Tutto dipende dalla volontà della dirigenza di provarlo con la Prima Squadra, che avrebbe bisogno di una punta di riserva.