Mondiale per Club, da oggi le semifinali: partite e diretta TV

Il Mondiale per Club purtroppo per l’Inter è già il passato da otto giorni, ma in America ci sono ancora delle partite da giocare. Oggi e domani le semifinali, che daranno le qualificate all’ultimo atto di domenica.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO SEMIFINALI

Fluminense-Chelsea martedì 8 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

PSG-Real Madrid mercoledì 9 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.