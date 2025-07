Mondiale per Club: da oggi i quarti di finale, partite e diretta TV

Il Mondiale per Club FIFA ha avuto la seconda giornata di pausa, dopo la fine della fase a gironi e quella degli ottavi di finale, ma ora si torna in campo: via ai quarti di finale. In campo il Fluminense che ha eliminato l’Inter, ma pure una partita nella notte.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO QUARTI DI FINALE

Fluminense-Al Hilal venerdì 4 luglio ore 21 (Orlando) − diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Palmeiras-Chelsea sabato 5 luglio ore 3.00 (Philadelphia) – diretta streaming DAZN

PSG-Bayern Monaco sabato 5 luglio ore 18 (Atlanta) – diretta streaming DAZN

Real Madrid-Borussia Dortmund sabato 5 luglio ore 22 (East Rutherford) − diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.