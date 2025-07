Mondiale per Club, oggi la seconda semifinale: partita e diretta TV

Il Mondiale per Club purtroppo per l’Inter è già il passato da nove giorni, ma in America ci sono ancora delle partite da giocare. Dopo la vittoria del Chelsea contro il Fluminense nella prima semifinale, oggi si chiuderà con la seconda semifinale in attesa dell’ultimo ballo di domenica.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – CALENDARIO SEMIFINALI

Fluminense-Chelsea 0-2 | Pedro 18′, 56′

PSG-Real Madrid mercoledì 9 luglio ore 21 (East Rutherford) – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Gli orari delle partite sono quelli italiani, qui il calendario completo del torneo.