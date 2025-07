Mondiale per Club, oggi la finale: Chelsea-Psg e diretta TV

L’Inter ha chiuso la sua avventura negli Usa da più di dieci giorni. Oggi però, al MetLife Stadium di New York andrà in scena la finale del Mondiale per Club tra il Chelsea di Maresca e il Paris Saint-Germain di Luis Enrique che dopo la Champions League vuole fare en-plein a livello internazionale. Ecco dove vederla.

MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 – LA FINALE

Chelsea – Paris Saint-Germain – diretta TV Canale 5, streaming DAZN, Mediaset Infinity e Sport Mediaset

Gli orari delle partite sono quelli italiani.