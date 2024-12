Mondiale per Club, svolta sul mercato. Inter può beneficiare di un vantaggio

Il Mondiale per Club del 2025 si svolgerà negli Stati Uniti a giugno e luglio e vedrà, tra i suoi protagonisti, pure l’Inter e la Juventus. Non solo le partecipanti alla competizione intercontinentale, ma anche tutte le altre, potranno beneficiare di un vantaggio.

IL PUNTO – Il Mondiale per Club del 2025 ha visto comporsi gli 8 gironi da cui usciranno le 16 squadre che accederanno al turno successivo della competizione: l’Inter ambisce a rientrare tra queste. I nerazzurri affronteranno il River Plate, il Monterray e l’Urawa. I presupposti per accedere alla fase successiva ci sono tutti, ma è bene non sottovalutare nessuna delle sfidanti. Il club allenato da Simone Inzaghi si presenterà al torneo con l’ambizione di chi conosce i propri mezzi e con l’umiltà di chi riconosce il valore dell’avversario.

Mondiale per Club e calciomercato: un beneficio per l’Inter e le altre

IL CALCIOMERCATO – La FIFA ha deciso di concedere a tutte le squadre un termine aggiuntivo sul mercato. In particolare, dal 1 al 10 giugno i club potranno acquistare calciatori e depositare i loro contratti nelle forme previste per farlo. Un vantaggio che riguarderà, dunque, non solo l’Inter e le squadre partecipanti alla competizione ma anche gli altri club. La società nerazzurra potrà sfruttare quest’elemento addizionale per gestire al meglio la propria rosa in vista della competizione intercontinentale.