Mondiale per Club, Infantino annuncia: «Potrebbe esserci Ronaldo!»

Tra poche settimane inizierà il Mondiale per Club negli Stati Uniti ed iniziano i primi movimenti. Uno di questi viene annunciato da Gianni Infantino sul canale Youtube di Speed.

LA COMPETIZIONE – L’Inter in questo momento si sta leccando le ferite e deve fare alla svelta, perché da lunedì comincia il countdown per la finale di Champions League. Mancano appena 7 giorni alla partita dell’anno e ieri i nerazzurri hanno perso il tricolore. Lunedì appunto ci sarà il Media-Day per la gara contro il Psg e giocatori con allenatore torneranno a parlare di quello che potrebbe ancora accadere. La stagione comunque non finirà sabato prossimo, a giugno inizierà il Mondiale per Club. Ci saranno i migliori calciatori del mondo nella competizione targata Fifa, su cui in questi mesi ha lavorato il presidente Gianni Infantino.

ANNUNCIO – Lo stesso Infantino ha fatto un annuncio clamoroso sul torneo che si disputerà negli Stati Uniti: «Messi giocherà la partita di inaugurazione del torneo con l’Inter Miami. Ronaldo anche potrebbe giocare per uno dei club che partecipa al Mondiale per Club. Ci sono delle discussioni e delle trattative in corso. Se qualche club del torneo sta guardando questa diretta…». L’Inter potrebbe perciò tornare a giocare contro Cristiano Ronaldo, che per ora milita nell’Al-Nassr di Marcelo Brozovic.