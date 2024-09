Mondiale per Club, in arrivo importanti dettagli per l’Inter: una data!

Quella dell’Inter sarà una stagione scoppiettante e ricca di impegni, considerando che alla lista delle competizioni si aggiunge anche il Mondiale per Club. Proprio sul nuovo torneo sono in arrivo importanti informazioni.

NOVITÀ – L’estate calcistica del 2025 si preannuncia caldissima, con la novità del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025. Tra le trentadue squadre partecipanti ci sarà anche l’Inter che, insieme all’altra italiana Juventus, aspetta di conoscere maggiori dettagli in merito al torneo. A dir la verità manca davvero poco per saperne di più, visto che Calcio e Finanza, ha fatto sapere che proprio tra due giorni – precisamente sabato 28 settembre – verrà svelato qualcosa di importante in merito agli stadi. Nella giornata di sabato, infatti, l’Inter e le sue avversarie conosceranno i palcoscenici americani in cui si terranno le sfide del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, le novità attese dall’Inter!

IN FASE DI DEFINIZIONE – Quelle sugli stadi non sono le uniche novità attese in merito al Mondiale per Club. È ancora in fase di definizione, infatti, la questione inerente ai diritti tv, alla quale la la FIFA sta lavorando. Nonostante il bando per i diritti televisivi sia scaduto martedì, attualmente si cerca di chiudere gli accordi con le emittenti che dovranno trasmettere la competizione in tutto il mondo, compresa l’Italia. La prossima settimana è in programma un incontro incentrato proprio su questo tema. Evitando, così, di stilare un nuovo bando per l’assegnazione delle partite del Mondiale per Club.