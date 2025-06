Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi di finale. L’accoppiamento dell’Inter

Si è definitivamente chiusa la prima fase del Mondiale per Club durante la notte. Le vittorie di Real Madrid e Al-Hilal hanno portato al tabellone degli ottavi di finale completo. L’Inter si trova nella parte sinistra.

LE ITALIANE – La fase a gironi del Mondiale per Club è finita e sia Inter che Juventus hanno guadagnato l’accesso agli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri hanno conquistato una notte fa il primo posto del gruppo E battendo il River Plate per 2-0 e arrivando a quota 7 punti con due vittorie ed un solo pareggio col Monterrey all’esordio. La Juventus invece ha perso per 5-2 con il Manchester City e si è dovuta accontentare del secondo posto nel girone. Gli accoppiamenti, almeno per ora, sono favorevoli solo all’Inter sulla carta. I bianconeri affronteranno la super favorita per la vittoria finale.

Mondiale per Club, tutti gli ottavi di finale

Palmeiras-Botafogo (28 giugno-Philadelphia)

Benfica-Chelsea (28 giugno-Charlotte)

Inter-Fluminense (30 giugno-Charlotte)

Manchester City-Al Hilal (30 giugno-Orlando)

Psg-Inter Miami (29 giugno-Atlanta)

Flamengo-Bayern Monaco (29 giugno-Miami)

Borussia Dortmund-Monterrey (1 luglio-Atlanta)

Real Madrid-Juventus (1 luglio-Miami)

GLI ACCOPPIAMENTI – L’Inter il 30 giugno alle ore 21 affronterà perciò la Fluminense, squadra brasiliana arrivata seconda nel suo gruppo con il Borussia Dortmund. In caso di passaggio del turno ai quarti di finale del Mondiale per Club i nerazzurri se la vedranno contro una tra Manchester City e Al-Hilal. C’è quindi la possibilità, anche se complicata, di vedere uno scontro con il passato recente: Simone Inzaghi.