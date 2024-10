Mondiale per Club, la FIFA fa spazio ad una stella: l’indiscrezione!

La FIFA non si lascia scappare l’occasione di accogliere una squadra di stelle nel Mondiale per Club del 2025. Quasi svelata una nuova possibile avversaria per l’Inter di Simone Inzaghi.

NUOVI DETTAGLI – Cresce l’attesa per il debutto del nuovo torneo, fortemente voluto dal Presidente della FIFA Gianni Infantino, al quale parteciperà anche l’Inter come rappresentante dell’Italia (insieme alla Juventus). Il Mondiale per Club avrà inizio a luglio del 2025 ma intanto, settimana dopo settimana, continuano a giungere dettagli, informazioni e indicazioni sul nuovo format calcistico. L’ultima indiscrezione riguarda una delle trentadue partecipanti alla competizione, nello specifico quella che dovrà rappresentare gli Stati Uniti. Non è ancora ufficialmente nota la trentunesima squadra, appunto quella che avrà il compito di portare in alto il paese che ospita proprio il Mondiale del Club. Ma, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, la FIFA ha già deciso a chi assegnare il trentunesimo posto nella lista delle partecipanti al torneo.

Mondiale per Club 2025, svelata una partecipante!

LA TRENTUNESIMA – A rappresentare gli Stati Uniti al Mondiale per Club del 2025 dovrebbe essere l’Inter Miami di Leon Messi. L’annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare, poiché Infantino avrebbe già deciso di inviare la squadra della Florida. Il motivo è semplice e prende piede dalla stagione in campionato del club, composta da stelle, di David Beckham. L’Inter Miami, infatti, ha appena chiuso la regular season della MLS al primo posto. Tuttavia, saranno i playoff a stabilire il vincitore della stagione del campionato.

ORA AVVERSARI – Lautaro Martinez, con la sua Inter, rischia di trovarsi contro il connazionale e amico Lionel Messi. Ma anche gli altri suoi compagni dell’Inter Miami, con nomi del calibro di Luis Suarez, Jordi Alba e Sergio Busquets. Oltre all’ufficialità della presenza della squadra della Florida al Mondiale per Club, adesso non resta che scoprire anche la trentaduesima, nonché ultima, partecipante. La prescelta sarà la vincitrice della Copa Libertadores, maggiore competizione per club del Sud America.